BARI - Il Comitato Direttivo di Anci Puglia, riunitosi in data odierna, esprime vicinanza e solidarietà al sindaco Antonio Decaro e alla cittadinanza barese. Lo rende noto Anci Puglia in un comunicato.Il corteo funebre contromano - prosegue la nota - rappresenta un atto simbolico particolarmente grave, va condannato fermamente quanto accaduto dopo i funerali del motociclista 27enne Christian Di Gioia.E’ importante che istituzioni e cittadinanza facciano quadrato affinché continui a prevalere la sicurezza e la legalità, principi cardine fondamentali per i sindaci, che affermano lo Stato di diritto sul territorio.