BARI - La formazione per garantire la totale inclusione e la prevenzione per non sottovalutare segnali che potrebbero diventare patologie più gravi. È quello che garantisce il progetto “Illuminiamo le note” che, dopo aver toccato le città di Monopoli e di Lecce, fa tappa a Bari nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 giugno.Due giorni di inclusione e prevenzione, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, garantite dalla presenza dell’Unità Mobile Oftalmica dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Puglia, all’interno del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. Nel camper, attrezzato con gli strumenti indispensabili alla diagnosi, medici oculisti effettueranno visite a studenti e personale docente e non docente dell’Istituto. Prevenzione ma anche formazione con sessioni di approfondimento sull’utilizzo del Braille rivolte a docenti, personale tecnico-amministrativo e allievi degli ultimi anni che potranno diventare i tutor degli studenti e delle studentesse con disabilità visiva che hanno intrapreso o vorranno intraprendere il percorso di alta formazione musicale.La prima giornata sarà inaugurata il giorno 14 giugno 2023 alle ore 10:30 presso l’Aula n° 27 del Conservatorio di Bari dall’Assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo, dal Direttore del Conservatorio di Bari M° Corrado Rosselli, dal presidente regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Puglia Paolo Lacorte e dal presidente della Sezione Territoriale UICI Bari Vito Mancini.Il progetto regionale, della durata di diciotto mesi, è promosso dall'Assessorato Regionale all’Istruzione in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale della Puglia, con l’I.ri.fo.r. - Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Puglia e i conservatori musicali pugliesi (Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” – Bari, Conservatorio “Giovanni Paisiello” - Taranto, Conservatorio di Musica “Nino Rota” - Monopoli, Conservatorio “Tito Schipa” - Lecce, Conservatorio “Umberto Giordano” - Foggia e Rodi Garganico).Tutte le informazioni e il calendario delle attività sono consultabili sul sito web dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Puglia: www.uicpuglia.it (sezione “Progetto Illuminiamo le note”).