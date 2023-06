Fidanzati uccisi a Lecce, De Marco condannato all'ergastolo rinuncia al ricorso in Cassazione: 'Voglio rimanere in isolamento'





La condanna è stata confermata anche in secondo grado. De Marco ha rinunciato a presentare ricorso in Cassazione e lo ha confessato ai suoi avvocati durante un colloquio che si è tenuto in carcere nella mattinata di martedì.



“Voglio restare in isolamento, rimanere da solo”, avrebbe detto il giovane studente in scienze infermieristiche. I termini previsti per depositare il ricorso sono ormai prossimi alla scadenza e la volontà di De Marco potrebbe dunque diventare definitiva.





Tra una settimana la decisione finale.

LECCE - Antonio De Marco, il responsabile dell'omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i due fidanzati uccisi nella loro casa di via Montello a Lecce il 21 settembre 2020, è stato condannato all'ergastolo con l'applicazione dell'isolamento diurno per un anno, in quanto ritenuto colpevole di omicidio con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà.