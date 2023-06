BARI - Un appuntamento senza frontiere in 18 località di ben 16 Paesi in Europa e in Brasile* per diffondere consapevolezza ambientale. Da Londra ad Atene, da Siviglia fino a Praga, dal 3 al 5 giugno torna l’International Recycling Tour, un vero e proprio circuito nato con l’obiettivo di stimolare ad ampio raggio la raccolta e l’avvio a riciclo delle lattine per bevande in alluminio consumate in situazioni ‘on the go’ e in contesti ‘fuori casa‘.Fra le tante città coinvolte dal tour anche Bari, a rappresentare l’Italia.Saremo in via Argiro (isolato tra via Piccinni e via A. Gimma) dal 3 al 5 giugno. Le date prescelte non sono certo casuali: il 5 giugno, infatti, si celebra ovunque nel mondo la Giornata dell’Ambiente.L’international Recyclig Tour è ideato da Every Can Counts, organizzazione no profit internazionale (nota in Italia come Ogni Lattina Vale) in prima linea per sostenere e divulgare i valori di una vita sempre più sostenibile e di un’economia sempre più circolare. CIAL - Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio ne ha sposato la causa.È Bari la città italiana coinvolta quest’anno nel Tour, grazie all’impegno congiunto del Consorzio CIAL (consorzio Nazionale per il Riciclo dell’Alluminio) del Comune di Bari e di Amiu Puglia, la società che a livello territoriale si occupa della gestione dei rifiuti urbani.E così, sul fil rouge della sostenibilità, nei punti nevralgici del contesto cittadino, tanti giovani animatori del progetto – dotati di zaini raccogli-lattine - si daranno da fare per catturare l’attenzione dei passanti invitandoli a mantenere puliti gli spazi pubblici e a riciclare le loro lattine di bevande ovunque si trovino. Il tutto all’insegna del messaggio “Le lattine per bevande si riciclano all’infinito”.Anche a Bari, come in tutte le altre città del Tour, icona indiscussa dell’iniziativa sarà l’installazione pop- up #PixelCan realizzata con circa 2200 lattine per bevande usate, accostate l’una all’altra fino a formare splendidi murales pixelati ispirati alla Giornata Mondiale dell’Ambiente.Realizzate in collaborazione con talentuosi artisti, queste opere d'arte dal forte impatto visivo nascono come vero e proprio simbolo delle infinite possibilità del riciclo dell'alluminio.Nello specifico, l’installazione di Bari, posizionata in via Argiro, rappresenterà il nostro pianeta nella sua immagine più iconica, verde e blu, accompagnato dalla scritta ‘Ogni Lattina Vale’ a ricordare al pubblico che la lattina in alluminio è il packaging per bevande più riciclato al mondo. Anche in Italia il suo riciclo tocca ormai cifre record, sopra il 90%.E per diffondere a 360° cultura e consapevolezza ambientale tutti i visitatori saranno invitati a condividere le proprie foto e i propri video dei #PixelCan sui social media, utilizzando l'hashtag #IRT2023. I numerosi visitatori allo spazio allestito in piazza potranno poi giocare con gli animatori di Every Can Counts cimentandosi nel quiz per vincere la famosa Ricicletta® di CIAL (city bike realizzata con l’equivalente di 800 lattine per bevande) e provando a indovinare quante lattine schiacciate sono contenute in una balla di lattine pressate, posta in bella vista al centro dello stand.La scelta di Bari, come città che rappresenterà l’Italia nel mondo per questo tour, è il frutto di una collaborazione assidua e costante fra il Consorzio CIAL e l’Assessorato all’Ambiente della città. In particolare, con l’Assessore Pietro Petruzzelli, negli anni sono state sviluppate molte iniziative che hanno portato Bari ad ottimi livelli di raccolta differenziata e avvio al riciclo degli imballaggi, anche in alluminio.Ultima iniziativa di recente avvio, la raccolta delle lattine usate sugli spalti dello stadio San Nicola, ad opera dei gruppi organizzati di tifosi della Curva Nord. Un progetto che vedrà la sua realizzazione a settembre, quando CIAL donerà alla città alcuni elementi di arredo urbano in alluminio riciclato, prodotti con le lattine recuperate dai tifosi.(*) Paesi coinvolti nell’International Recycling Tour 2023: Austria, Belgio, Brasile, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Serbia, Spagna e Regno Unito.