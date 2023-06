LECCE - L’arte come catarsi, la conoscenza come leva critica e chiamata all’azione. E’ il senso della proiezione del docufilm nell’ambito di un progetto su vasta scala chiamato “La Divina Puglia : Inferno e Paradiso“ promosso dall’associazione “Ricerca e Informazione Sociale-aps”.La proiezione di questo importante spaccato che coinvolge e travolge il Salento è un’occasione unica per conoscere a fondo il luogo dove si vive (il film non è stato diffuso sul web); nel lungometraggio la patinatura di cartoline di rara bellezza si sovrappone al rugginoso disastro ambientale che corrode territorio e vite.“Inferno in Paradiso” sarà proiettato:- Sabato 24 giugno alle ore 21:00 a Castiglione (Le) in via Vecchia Lecce presso il Vivaio dell’Inclusione dedicato a Luigi Russo il giornalista e sociologo , presidente per molti anni del CSV Salento , impegnato nella lotta per la tutela dell’ambiente. La proiezione si inserisce nel programma dedicato a miti , culti e tradizioni di San Giovanni, con laboratori e apericena biodiversa a cura della coop.agricola Casa delle AgriCulture - Domenica 25 Luglio alle ore 20:30 in Piazza Umberto I a Corsano (Le) La proiezione rientra nella rassegna Discanto Mediano Cinema - sedicesima edizione diretta da Biagino Bleve per Alchimista Incursioni Culturali in collaborazione con il Comune di Corsano.«Si dice che nel tacco dello stivale, in Italia, nella terra degli ulivi centenari e della dieta mediterranea, sia diventato un inferno: l'aria, la terra e l'acqua del Salento sono avvelenate», racconta la regista Tiziana Caminada. «I tumori sono aumentati del 40% in 10 anni. I bambini muoiono per leucemia e tumore al cervello (+ 54%). Idrocarburi, diossina e glifosato sono tutti lì.Il conforto e il profitto del Nord Europa hanno trasformato questo Sud in un gigantesco bidone della spazzatura al punto che i suoi abitanti ne stanno morendo. Anche gli ulivi muoiono a migliaia: un avvertimento per gli umani?».Il documentario è ispirato dal libro “Salento, destinazione cancro” del giornalista Giovanni Sammali. «Con Giovanni siamo andati da nord a sud, come i rifiuti, per vedere l'entità del danno umano e ambientale- conclude la regista- Ma soprattutto per incontrare e ascoltare coloro che vivono in questo inferno e vedere come pensano di uscirne. C’è un "esercito" sempre più grande di attivisti che lottano per farsi sentire».Il progetto nato da un’idea dell’Associazione RISS (Ricerca e Informazione Sociale Salento -aps) per portare il documentario alla conoscenza del grande pubblico (studenti, cittadini attivi, enti pubblici, enti del terzo settore) è finanziato nell’ambito Puglia Capitale Sociale 3.0 gode della collaborazione del CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento, della Città di Corsano, dell’associazione Casa delle Agriculture Tullia e Gino e del partenariato con Culturambiente onlus