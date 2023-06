MODUGNO - Mercoledì 14 giugno 2023 dalle ore 08:00 alle 12:00 in piazza Sedile a Modugno, il Gruppo Fratres Modugno OdV, per il terzo anno consecutivo, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore, organizza una raccolta di sangue straordinaria.Due autoemoteche con l’equipe dei Centri Trasfusionali degli Ospedali San Paolo e Di Venere di Bari saranno a disposizione di tutta la cittadinanza per la giornata di raccolta di sangue.“La mia maggiore soddisfazione – dichiara Vito Trentadue, presidente del Gruppo Fratres Modugno OdV – è vedere sul volto del donatore la gioia al termine della donazione, ciò significa che ha compreso a pieno l'opera che ha compiuto, significa che quel donatore è attento al suo salutare stile di vita, perché donare vuol dire sottoporsi periodicamente a controlli medici gratuiti, ed infine fa percepire la gioia di salvare una vita umana. Nelle scorse edizioni della Giornata del Donatore, le oltre 70 donazioni ci spronano a proseguire su questa strada confidando nella partecipazione numerosa dei modugnesi”.È possibile donare dai 18 ai 65 anni e in caso di buona salute, anche fino ai 70 anni.Si esprime gratitudine e riconoscenza a tutta l’Amministrazione Comunale di Modugno e in particolare al Sindaco Nicola Bonasia e al Vicesindaco Beppe Montebruno per la collaborazione.Si ringrazia il frantoio Conserva per la sponsorizzazione dell’evento.333 85 28 071080 53 29 842