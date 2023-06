Il 47enne è stato trasportato all'ospedale San Giacomo, mentre i Carabinieri hanno arrestato un cittadino brasiliano, convivente del 47enne, e lo hanno portato in caserma. La lite sarebbe scoppiata per motivi banali, in quanto sembra che il 47enne fosse al telefono e il coinquilino gli avesse chiesto di parlare più piano, scatenando così la discussione che ha portato all'accoltellamento.

MONOPOLI - Una lite tra coinquilini è degenerata in un accoltellamento avvenuto ieri a Monopoli, in via Salvatore Quasimodo, nei pressi della Porta Vecchia. Un uomo di 47 anni è stato accoltellato dopo una discussione avvenuta in un appartamento vicino al centro storico, e si sono registrati anche altri feriti.