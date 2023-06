via MotoGp fb

Francesco Bagnaia, su Ducati, ha vinto per la MotoGP il Gran Premio d'Italia corso sul circuito del Mugello (Firenze) nel primo pomeriggio di domenica 11 giugno 2023. Il centauro torinese, precedendo lo spagnolo Martin e il francese Zarco, conserva il comando della classifica del Mondiale piloti con 106 punti. Alle sue spalle, anch'egli come gli altri tre su Ducati, c'è Marco Bezzecchi che, in virtù dell'ottavo posto in gara, resta al secondo posto con 102 punti.