ROMA - Ho pregato per il nuovo Vescovo di Otranto, Monsignor Francesco Neri, che ho conosciuto per strada alcune settimane fa a Roma nei pressi di Palazzo Madama.Una persona veramente speciale, semplicemente meravigliosa, come il mio don Tonino Bello, che porto sempre nel cuore. Mi piacerebbe andare a pregare sulla sua tomba con Monsignor Neri.Non lo conoscevo prima del 22 aprile scorso, ma mi sono bastati quei pochissimi istanti per cogliere nei suoi occhi la freschezza di uno sguardo sorridente e accogliente.Nei suoi sandali la polvere e la costanza di chi vuole stare per la strada e camminare insieme a ogni uomo o donna con cui poter fare anche un solo tratto di cammino. Nelle sue mani pronte a stringere le mie, che nemmeno conosceva. Nel suo fermarsi e percepire quanto il suo cuore batteva per uno sconosciuto quale potevo essere io.Insomma, forse potrò sembrare “mieloso”, ma ho percepito in pochi istanti la bella persona che è Padre Francesco e come in lui potessi cogliere i tratti di don Tonino.Spesso ho ripensato a quei giorni e a quel momento e credo che per l’esserci incontrati così casualmente fra tantissima gente, probabilmente ci sarà stato lo zampino dello Spirito che aleggia sempre nella nostra vita.