NOCI - Nell’Oasi Naturale del Barsento, nel cuore della Puglia, dal 13 al 16 luglio un Festival per scoprire la natura, l’arte, per cantare, ballare, viaggiare con la fantasia, riflettere e ridere, ridere tanto. COOPERA VILLAGE sarà anche questo.Un Festival in stile europeo nel tacco d’Italia grazie all’organizzazione della Soc. Coop. Coopera che, in collaborazione con il FAI – Delegazione dei Trulli e delle Grotte, permetterà anche l’apertura straordinaria di un’antica chiesa rupestre immersa nel parco naturale: la chiesa di Santa Maria del Barsento.Stand-up comedy, reading e talk sono un punto focale del ricco programma del Festival. Non solo musica, quindi.A far ridere gli ospiti di COOPERA VILLAGE sarà FRANCESCO POSA con “Francioposa show” (giovedì 13 luglio, ore 20.00) e LAURA FORMENTI che presenta “Tranquilli, poi vi spiego” (venerdì 14 luglio, ore 20.00). Mentre si parlerà e si rifletterà, sempre con uno stile fresco e leggero, grazie alle voci di LERCIO in una rubrica umoristica dal sapore agrodolce (sabato 15 luglio, ore 19.30) e di BEBO GIUDETTI (Lo Stato Sociale) che presenta “Italiani brava gente” (domenica 16 luglio, ore 20.00).FRANCESCO POSA, lo YouTuber diventato influencer e ticktockers che ogni giorno fa ridere con i suoi video oltre 1 milione di followers, presenta al COOPERA VILLAGE lo spettacolo “Francioposa Show”: un racconto surreale di pensieri e riflessioni che Posa ha maturato negli anni, di sketch e di storie di vita vissuta per giovani e meno giovani. Giovedì 13 luglio – ore 20.00 – Talk Stage presso Barsento Paradise LAURA FORMENTI, un volto e un nome divenuti noti, anzi virali, grazie al suo video “Se fossi un uomo…”. L’attrice e performer con partecipazioni a Colorado e Domenica 5 presenta a COOPERA VILLAGE “Tranquilli, poi vi spiego”: uno spettacolo che parla di bugie. Bugie per vendere, bugie per rimorchiare, bugie per non sfigurare. Bugie dietro cui ci nascondiamo perché abbiamo paura di dire la verità. Bugie che creano veri e propri tabù.Venerdì 14 luglio – ore 20.00 – Talk Stage presso Barsento Paradise LERCIO firma il più famoso sito satirico italiano. Nato nel 2012, Lercio.it ha guadagnato negli anni il consenso unanime di pubblico e critica, ottenendo anche molti riconoscimenti, come il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi. Al Festival COOPERA VILLAGE il “Tour del Decennale”: Telegiornali esilaranti, rubriche improbabili e il meglio del repertorio del sito satirico più famoso e amato d'Italia accompagneranno gli spettatori in un divertentissimo viaggio all'insegna della sporca informazione, sempre in bilico tra realtà e finzione.Lercio ha all'attivo anche 6 libri, pubblicati con Rizzoli, Fabbri, People e con Shockdom. Sabato 15 luglio – ore 19.30 – Talk Stage presso Barsento Paradise BEBO GIUDETTI è voce e beatmaker de Lo Stato Sociale ma è anche tante altre cose, impegnato da sempre tra radio, concerti, dj set e spettacoli teatrali. A COOPERA VILLAGE presenta “Italiani brava gente”: una serie di letture che non starebbero bene una vicina all’altra, ma alla fine funzionano. Una lettura antologica con brani da Tondelli, Mattia Torre, Gianni Mura e altri. We Reading è un’idea differente. Sono lettori e letture che non ti aspetti.Domenica 16 luglio – ore 20.00 – Talk Stage presso Barsento ParadiseIL RADIO PODCASTING E I TALKCOOPERA VILLAGE 2023 non finisce qua. In programma anche uno spazio radiofonico a cura di Radio JP che domenica 16 luglio (dalle ore 18.00) vedrà aprirsi un dibattito attorno al tema “Il mondo del podcasting in Italia” con la partecipazione di EST RADIO e VENTI.Radio JP per tutta la durata del Festival si trasferirà al COOPERA VILLAGE presso Barsento Paradise. Tutte le puntate saranno, infatti, in diretta dal Festival e poi disponibili sul canale Spotify di COOPERA VILLAGE.Per il primo Festival di stampo europeo del sud Italia anche altri talk su temi di ampio interesse sabato 15 e domenica 16, dalle ore 17.30 in poi.Sabato 15 luglio si parlerà di “Donne e lavoro: dove siamo e dove vogliamo andare”, con Carlotta Freni (Equaly), Alessia Carlotta Fiandaca (MI AMI Festival), Gramigna Orto Delle Donne. A seguire, sempre sabato 15, al centro del dibattito sarà il “Design del turismo” con il team di Caffè Design e di Vita Lenta.Lo spazio Talk continuerà anche domenica 16 luglio attorno al tema “L’arte culinaria in Italia: tra tradizione e innovazione” con numerosi ospiti fra cui una rappresentante della tradizione locale e Vegnarok, youtuber che ha dimostrato come vegan può essere anche “food porn”.I CONCERTI DI COOPERA VILLAGE 2023Il parterre di artisti musicali pronti ad animare le serate di COOPERA VILLAGE sul main stage è già al completo e accanto a nomi emergenti del panorama musicale che apriranno e chiuderanno i concerti, vedrà protagonisti: MARIA ANTONIETTA (13 luglio, dalle ore 21.00 - Main Stage presso Barsento Paradise),  OFFICINA DELLA CAMOMILLA (14 luglio, dalle ore 21.00 – Main Stage presso Barsento Paradise),  GINEVRA (15 luglio, dalle ore 20.30 – Main Stage presso Barsento Paradise),  POPA (16 luglio, ore 21.00 – Main Stage presso Barsento Paradise)  PINO D’ANGIO’ & TOMMYBOY (16 luglio, dalle ore 20.45 – Main Stage presso Barsento Paradise).Un Festival da cantare, da ridere, da vivere. Per tutti.COOPERA VILLAGE vi aspetta il 13, 14, 15 e 16 luglio.Early Bird Tickets sold-outAltri ticket qui - https://linktr.ee/coopera.village