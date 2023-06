NOICATTARO - Dopo ore di grande apprensione a Noicattaro è stato ritrovato ieri Natale Porcelli, l’80enne scomparso da due giorni. L'anziano era in via S. Filippo Neri, nei pressi del supermercato Famila. Porcelli era in chiaro stato confusionale, ma le sue condizioni di salute non hanno destato preoccupazione.Provvidenziale l'intervento dei soccorritori che, grazie al fiuto del cane Nina, avevano avviato le ricerche sul territorio nojano ritrovando l'uomo tra le sterpaglie. Anche l'intervento del gruppo volontariato Carabinieri di Noicattaro è stato molto utile nel corso delle ricerche.