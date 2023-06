Il leader del Gruppo Wagner Prigozhin torna in poche ore sui suoi passi: 'Dietrofront per evitare un bagno di sangue'. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko afferma di aver negoziato con Prighozhin "lo stop ai movimenti" delle truppe di Wagner, stando a quanto diffuso via Telegram, e che il capo della milizia ha accettato."Dirò in russo: l'uomo del Cremlino è ovviamente molto spaventato e probabilmente si nasconde da qualche parte, senza mostrarsi. Sono sicuro che non è più a Mosca. Chiama da qualche parte, chiede qualcosa da lì... Sa di cosa ha paura, perché lui stesso ha creato questa minaccia": lo ha detto in un discorso serale alla nazione il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.