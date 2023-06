BARI - “Gli ospedali non vanno solo costruiti e arredati, è bene ricordare fin da ora che poi i pazienti e i cittadini devono poterli raggiungere facilmente. Per questo motivo ho presentato un’interrogazione urgente al presidente Emiliano e all’assessore ai Trasporti Maurodinoia per sollecitare l'approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture per la realizzazione delle linee portanti elettriche della rete Bus Rapid Transit (BRT), previsto dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Taranto, e riguardanti la Linea Blu Tamburi-Talsano, la Linea Rossa Paolo VI-Cimino e deposito/officina ed opere accessorie. Una vicenda che si trascina da un anno, quando venne indetta la Conferenza di Servizi. In quella sede si stava valutando di scindere i lavori per oggetto e di voler procedere nell’immediato, per questioni strettamente legate a scadenze temporali stringenti e improrogabili dei finanziamenti, alla Linea Blu e deposito-officina, dotati di finanziamento autonomo, tenendo presente che le parti comuni con la Linea Rossa risultavano conformi, dimensionate e verificate sotto tutti gli aspetti atti a garantire la promiscuità di utilizzo e funzionamento". Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha presentato un’interrogazione al presidente Emiliano e all’assessore Maurodinoia.“Ma nel prosieguo della Conferenza di Servizi - prosegue - qualcuno ha sollevato la possibile esclusione dalla possibilità di finanziamento del collegamento con l’ospedale San Cataldo, poiché tale collegamento era stato considerato prematuro all’atto di presentazione nel gennaio 2021. Ricordo che la bretella che si sviluppa lungo la via Pierri, dalla rotatoria di intersezione con la via Mandrillo sino all’Ospedale San Cataldo ammonta a 7,4 milioni euro e il quadro economico dell’opera non è stato calcolato in considerazione dell’aggiornamento del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia.“Di certo, risulta imprescindibile garantire alla comunità il collegamento della rete BRT con l’Ospedale San Cataldo. A questo punto, mi chiedo se la Giunta regionale è a conoscenza di questa complessa situazione e quali iniziative si intendono assumere per realizzare la bretella di collegamento della rete BRT con l’Ospedale San Cataldo di Taranto e assicurare il prosieguo della realizzazione dell’opera” conclude.