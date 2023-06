BARI - Il Consiglio comunale di Ruvo di Puglia, ha votato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dai consiglieri di Fratelli d’Italia Luciano Lorusso, Simona Summo e Piero Paparella, volto ad invitare il Sindaco della Città Metropolitana di Bari ad attivare ogni utile e necessaria iniziativa per mettere in completa sicurezza l’intero tratto della SP231 di competenza della Città Metropolitana.“Dopo Bitonto e Modugno prosegue l’attività di accoglimento della mozione da me compulsata, oggetto di riflessione unanime sui territori, per stimolare Decaro a mettere in sicurezza la Strada Provinciale 231. Confortante è la diffusa condivisione su un tema importante e purtroppo emergenziale per cui è necessario sollecitare chi di competenza ad intervenire con urgenza affinché si metta la parola fine ad un grave problema che coinvolge la sicurezza e l’incolumità dei cittadini”, commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Picaro.