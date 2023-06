BARI - Il 29 giugno 2023 presso la sede di Aeroporti di Puglia S.p.A. in Viale Enzo Ferrari, a Palese-Bari si è svolta la conferenza stampa a chiusura del progetto di cooperazione transfrontaliera "Cross-border mechanisms for Green Intermodal and Multimodal Transport of FRESH products - FRESH WAYS ", finanziato per 2.737.235,00 euro dal Programma Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020.Capofila del progetto è Aeroporti di Puglia S.p.A. Il partenariato di progetto è formato dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Bari, dall’Università del Salento – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, dalla Camera di Commercio di Preveza e dall’Università di Patrasso – Dipartimento di Ingegneria Civile e la Regione Puglia – Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti in veste di partner associato.Il progetto FRESH WAYS, volto a ridurre l'utilizzo del trasporto su gomma e potenziare i collegamenti aerei tra Italia e Grecia, ha raggiunto importanti traguardi nel perseguimento dei suoi obiettivi.L'obiettivo principale del progetto è stato sviluppare una strategia per ottimizzare il sistema dei trasporti, riducendo notevolmente la dipendenza dai vettori terrestri e marittimi e potenziando i collegamenti aerei tra i due Paesi coinvolti.Al fine di implementare forme di trasporto integrate sostenibili ed economicamente vantaggiose per l'area di cooperazione interessata, Aeroporti di Puglia ha individuato una specifica piattaforma logistica presso l'Hangar "AdP" ubicato in area air side dell'Aeroporto di Bari, in prospicienza del piazzale aeromobili lato ovest. Un altro elemento chiave del progetto è stata la creazione di una piattaforma online di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, centri di ricerca, e attori del settore industriale ed imprenditoriale. Questa sinergia ha facilitato l'identificazione di soluzioni innovative e pertinenti per gli investimenti futuri nel settore del trasporto eco-sostenibile.La durata del progetto è di 59 mesi, dal 31 luglio 2018 al 30 giugno 2023.“I progetti di cooperazione transfrontaliera, come Fresh Ways che oggi si chiude, rappresentano un ottimo strumento per supportare l’azione di realtà importanti, come nel caso di Aeroporti di Puglia, su specifici progetti che contribuiscano a stimolare lo sviluppo economico delle aree interessate - ha dichiarato Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia. - Grazie anche al progetto FRESH WAYS, infatti, è stato possibile recuperare, riadattare e attrezzare un grande manufatto già esistente nell’aeroporto di Bari, in zona air side, destinandolo a piattaforma logistica. Questa iniziativa si inserisce nel quadro del progetto che mira ad implementare forme di trasporto integrate, sostenibili ed economicamente vantaggiose per l'area di cooperazione tra Italia e Grecia. La struttura, appositamente progettata e attrezzata, ospita una zona destinata alla conservazione, al controllo e alla preservazione di prodotti freschi destinati al trasporto aereo, offrendo una soluzione logistica strategica. Si tratta di un importante passo in avanti nella promozione del trasporto aereo sostenibile e nello sviluppo di soluzioni innovative per il settore logistico. Aeroporti di Puglia, peraltro, è determinata a sostenere l'evoluzione del trasporto aereo verso una maggiore sostenibilità ambientale e a promuovere il progresso economico della regione Puglia. Continueremo a investire nella ricerca, nella cooperazione e nell'implementazione di soluzioni all'avanguardia che diano risposte certe alla domanda di crescita e che siano uno stimolo per migliorare l'efficienza e la sostenibilità del trasporto aereo nella nostra area di competenza”.La Puglia continua a puntare sul settore della logistica – ha proseguito Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia - e lo fa, come in questo caso, potenziando forme di trasporto integrate sostenibili. Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio, che vede la nostra regione - attraverso la cooperazione tra Paesi e attraverso il rafforzamento del partenariato pubblico privato - diventare porta di accesso all’Europa. La Puglia, per le sue caratteristiche geografiche, è una naturale piattaforma logistica. Questo non è sufficiente e per questa ragione azioni come questa che rafforzano le collaborazioni tra enti e lo scambio di idee e soluzioni innovative devono essere accolte favorevolmente e sostenute”.Il progetto Fresh Ways ha una valenza strategica per il Programma Grecia-Italia, ha commentato Gianfranco Gadaleta, coordinatore del Programma, in quanto ha realizzato questo hub, esempio di logistica innovativa per lo stoccaggio dei prodotti freschi provenienti da tutta l’area del Programma, pronti per ripartire verso le altre destinazioni europee. Un’opportunità per le imprese per esportare e internazionalizzare le eccellenze pugliesi e greche e per favorire la crescita economica dei nostri territori”.