TARANTO - “L’Idroscalo di Taranto dalle trasvolate storiche al futuro ruolo di aggregatore culturale nel Parco regionale del Mar Piccolo”. Questo è il tema di un interessante convegno che si terrà venerdì 30 giugno con inizio alle ore 17,30 nella sede della Saram, la scuola allievi reclute AM e sede dello storico Idroscalo. L’iniziativa è stata presa congiuntamente dal Comando della Scuola A.M., dall’Anua, Associazione Naz. Ufficiali Aeronautica, e dall’associazione Culturale Arca.Porteranno i saluti istituzionali il “padrone di casa”, col. Claudio Castellano, comandante Svam; l’amm.Div. MM Flavio Biaggi, comandante del Comando Marittimo Sud; il sindaco dott. Rinaldo Melucci; il prof. Aldo Marturano, presidente sez. Taranto Anua.Seguiranno gli interventi del dott. Alfredo Cervellera, presidente Arca; il col. AM Piergiorgio Farina già comandante del 65° Deposito; il dott. Vito Crisanti sul tema specifico del Parco del Mar Piccolo; il vicesindaco e assessore allo Sviluppo del Territorio dott. Fabrizio Manzulli; e il prof. Ivan D’Addario che rievocherà le trasvolate storiche. Modera il convegno il giornalista Antonio Biella.