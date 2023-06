Uno di loro è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Il taglio gli ha trafitto la schiena e ha anche una profonda ferita sull'avambraccio sinistro. I Carabinieri stanno acquisendo le immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli altri protagonisti.





Procedono, inoltre, gli interrogatori dei due feriti.

TARANTO - Momenti di paura a Taranto dove sabato notte si è svolta una rissa a colpi di coltello nei pressi della Concattedrale, nelle vicinanze di alcuni locali. I protagonisti sono tutti ragazzi che sono riusciti a scappare all'arrivo della polizia. Si è poi scoperto che due delle persone coinvolte si erano recate al pronto soccorso dell'ospedale delle SS. Annunziata di Taranto con coltellate.