Calcio: il Gallipoli vola in Serie D

Nel secondo tempo il Gallipoli al 33’ ha accorciato le distanze con Perchaud di destro sugli sviluppi di un angolo di Scialpi. Per i salentini è stata la rete decisiva perché l’eventuale 3-0 dell’ Agropoli avrebbe promosso in D i campani. Grande festa per i 100 tifosi del Gallipoli che hanno seguito la squadra a Santa Maria di Castellabate.

Il Gallipoli è stato promosso in Serie D dopo 7 anni. I salentini hanno perso 2-1 con l’Agropoli a Santa Maria di Castellabate nella finale di ritorno dei Play Off Fase Nazionale di Eccellenza ma all’andata avevano vinto 4-1 al “Bianco”. Nel primo tempo al 27’ i campani sono passati in vantaggio con Salerno con una conclusione da fuori area. Al 45’ l’ Agropoli ha raddoppiato con Infimo con un tocco al volo su cross di Padovano.