TARANTO - Momenti di paura ieri sera a Taranto in via Masaccio, nel quartiere Tamburi, dove è avvenuta una sparatoria. Secondo le prime informazioni, sembra che tutto sia partito da una violenta lite sfociata poi in sei colpi di arma da fuoco. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato al Ss.Annunziata di Taranto. Per fortuna non è in pericolo di vita. Al via le indagini dei carabinieri.