L’appuntamento per tutti i fedeli di Trinitapoli è per domenica 11 giugno ore 19, presso la Parrocchia Cristo Lavoratore. La Santa Messa sarà presieduta da Don Vito Sardaro, al termine seguirà la processione che terminerà sul sagrato del Santuario Mariano della B.V.M. di Loreto.

Domenica 11 giugno 2023 è la solennità del Corpus Domini, definita “La Processione” per eccellenza con il Santissimo Sacramento. Le parole di Papa Francesco durante l’omelia del Corpus Domini del 2021: "Questa solennità ci ricorda che siamo chiamati a uscire portando Gesù. Uscire con entusiasmo portando Cristo a coloro che incontriamo nella vita di ogni giorno. Spezziamo la nostra vita nella compassione e nella solidarietà, perché il mondo veda attraverso di noi la grandezza dell’amore di Dio. E allora il Signore verrà, ci sorprenderà ancora, si farà ancora cibo per la vita del mondo. E ci sazierà per sempre, fino al giorno in cui, nel banchetto del Cielo, contempleremo il suo volto e gioiremo senza fine".