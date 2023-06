Secondo quanto reso noto da Londra le forze ucraine sono penetrate nella prima linea delle difese russe in alcune aree del fronte, mentre Kiev rende noto che le truppe ucraine sono avanzate fino a 1,4 km in a Bakhmut in 24 ore. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky conferma "azioni di controffensiva".Oggi due droni si sono schiantati in due distretti della regione russa di Kaluga, a sud-ovest di Mosca e a circa 400 chilometri dal confine ucraino: a dichiararlo il governatore della provincia, Vladislav Shapsha. "Secondo informazioni confermate, non ci sono state vittime a seguito dell'abbattimento di un veicolo aereo senza pilota nel distretto di Zhukovsky", ha scritto sul suo canale Telegram.Due case da giardino hanno subito lievi danni quando le loro finestre sono state rotte, ha riferito Shapsha. Un altro drone si e' schiantato in un'area forestale nel distretto di Medinski di Kaluga, senza vittime, secondo le informazioni preliminari, ha aggiunto Shapsha.Intanto proseguono i raid di Mosca su Odessa, la cui costa si è trasformata in un cimitero di mine e animali morti dopo l'inondazione causata dall'esplosione della diga. Secondo i filorussi oltre 6.000 persone, tra cui 235 bambini, sono state evacuate dalle zone allagate della regione di Kherson.