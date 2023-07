BARI - Domani, venerdì 7 luglio, alle ore 11, presso la sala convegni del palazzo della Regione Puglia (al quinto piano dell’edificio di via Gentile n. 52, Bari), l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia presenterà “Alta Murgia Waste Free”, la campagna di sensibilizzazione delle comunità al rispetto e alla tutela del territorio.Durante la conferenza saranno presentati lo spot e l’applicazione per smartphone della campagna.Lo spot vede protagonista il noto personaggio televisivo Alessio Giannone, in arte Pinuccio, che si schiera in prima linea contro l’abbandono dei rifiuti nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. L’applicazione istituisce un canale di comunicazione diretta tra i cittadini e i tredici comuni del Parco; essa, infatti, consentirà agli utenti di segnalare episodi di degrado e di abbandono dei rifiuti attraverso il proprio smartphone, agevolando l’intervento dei soggetti preposti.Nel corso della conferenza interverranno: Anna Grazia Maraschio, assessora all’Ambiente e Aree Protette della Regione Puglia; Francesco Tarantini, presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia; Giuliano Palomba, comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale dell’Alta Murgia; Alessio Giannone, attore e conduttore televisivo.