CASTRI' DI LECCE - Marangiane in Festa torna anche quest’anno, alla sua 21esima edizione, ad arricchire l’estate salentina di sapori e musica: dal 28 al 31 luglio, quattro serate tra tradizione e intrattenimento in piazza Paperi a Castrì di Lecce.L’ormai celebre appuntamento ha superato i due decenni e si presenta con un rinnovato programma musicale e con la passione di sempre che la Pro Loco e i suoi volontari profondono con entusiasmo.Al centro della storica sagra c’è sempre lei, la melanzana, l’ortaggio più versatile della stagione, proposto in tante varianti, dalle immancabili polpette fritte alla classica parmigiana fino alla sagne ‘ncannulate.Anche la programmazione musicale è per tutti i gusti: si inizia venerdì 28 luglio con il concerto di Enzo Petrachi, che coi suoi cavalli di battaglia “Arcu te Pratu” e “Mieru, pezzetti e cazzotti”, tra i tanti, porterà sul palco il folk popolare leccese.Sabato 29 luglio, poi, è la volta dei Rewind, l'affiatata band che farà rivivere le più celebri hit del passato trascinando il pubblico in danze sfrenate. Un atteso ritorno sul palco di piazza Paperi.Domenica 30 luglio, tocca a Penisola Rock e Tammuria, ritmi rock sulla tradizionale pizzica per una rivisitazione in chiave moderna dei canti popolari. Si chiude lunedì 31 con il concerto di Io, te & Puccia, un progetto musicale nato con la volontà di proporre in chiave punk-folk i grandi classici della canzone salentina e non solo.La 21esima edizione della storica sagra Marangiane in Festa vi aspetta dal 28 al 31 luglio a Castrì di Lecce per regalarvi, nel cuore dell’estate, il gusto di sapori autentici in un’atmosfera leggera e conviviale.