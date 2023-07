Arriva in Italia Benjamin Clementine, il 29 luglio in concerto a Milano







Arriva a Milano il talento di Benjamin Clementine. Il poeta e cantautore britannico arriva a Milano sabato 29 luglio 2023, al Castello Sforzesco, per la prima di quattro date in Italia, prodotte e distribuite da Vivo Concerti in collaborazione con Lele Sacchi (che nel 2015 lo aveva invitato per il suo primo show a Milano a Elita Festival).





Benjamin Sainte-Clementine è nato il 7 dicembre 1988 a Crystal Palace. Cresciuto a nord di Londra, durante la sua adolescenza ha provato la vita dell’artista di strada. È presto diventato una figura di culto nella scena musicale inglese, debuttando nel 2013 in un programma della BBC Later with Jools Holland.

L’incontro fortunato a Cannes con Lionel Bensemoun porta alla nascita dell’etichetta Behind e al suo debutto nel 2015 con l’album At Least For Now, ottenendo il Mercury e il Victoires de la Musique, i Grammy francesi e debuttando in Top10 su iTunes in Italia, Olanda, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Grecia e Polonia.

Nel 2017 annuncia il suo secondo album in studio I Tell a Fly, anticipato dal brano Phantom of Aleppoville, nel quale si racconta parlando degli episodi di bullismo vissuti in prima persona. Nel 2020 ha pubblicato il brano Calm Down e ha debuttato al cinema come attore nel film “Dune” di Denis Villeneuve.

Il 28 ottobre 2022 Benjamin Clementine ha pubblicato il suo atteso terzo album And I Have Been tramite la sua etichetta Preserve Artists, anticipato dal singolo Genesis. L’album conferma l’attitudine di Benjamin come artista singolare che offre stile, equilibrio e poesia in egual misura. Il suo approccio sperimentale e avanguardistico al pop da camera, la sua presenza enigmatica, il suo baritono vellutato e la sua vena letteraria sfidano la categorizzazione dell’artista. Una "Part Two" dell’album seguirà l'anno prossimo. Benjamin si definisce un artista la cui musica è solo un elemento del suo percorso creativo, come dimostra il suo debutto come attore nel ruolo di Herald of the Change nel film pluripremiato agli Oscar "Dune" di Denis Villeneuve.