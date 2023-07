Bari, circola in città con una patente straniera falsa





Il 33enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il falso documento, poi sequestrato. L'uomo è stato anche multato per guida senza patente e circolazione con veicolo senza revisione periodica. Per il mezzo é scattato un fermo amministrativo di tre mesi.





Sull’uomo pendeva anche un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

BARI - La Polizia Locale di Bari ha sorpreso un 33enne mentre circolava con una patente straniera falsa. L'uomo di origini straniere è stato fermato ieri nel centro di Bari. Al momento del controllo ha mostrato la patente ai vigili che da immediati approfondimenti si sono accorti fosse falsa.