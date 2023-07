BARI - Feliciana Chimenti, una storica artigiana del quartiere Madonnella, è deceduta all'età di 44 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, scoperto durante la sua gravidanza. Nel suo Atelier "InEffetti" situato in via Cardassi, Fely creava accessori e abbigliamento fatti a mano. Davanti al suo negozio, amici e conoscenti si sono riuniti per commemorare la sua forza anche negli ultimi momenti della sua esistenza. Feliciana aveva deciso di non sottoporsi alle cure per salvare la vita della sua seconda figlia. Il funerale si terrà mercoledì 19 luglio alle 11:30 presso la chiesa di San Giuseppe. Chiunque desideri farlo, può fare una donazione a "Emergency" o "Save the Children" in sua memoria.