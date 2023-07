TORRE SANTA SUSANNA - Nella notte scorsa a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, si sono vissuti momenti di paura a causa di un incendio che ha danneggiato due veicoli, una Audi A4 e una Lancia Y. Gli investigatori, supportati dalle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza nella zona, non escludono la possibilità che si tratti di un incendio doloso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per spegnere le fiamme e rendere sicura l'area. La Lancia è stata coinvolta nell'incendio a causa della rottura del serbatoio dell'Audi.