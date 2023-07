Inoltre saranno disponibili 500 posti al New Basket Store a Brindisi e online sul portale Vivaticket. L’abbonamento comprenderà le 15 partite della regolar season che si giocheranno al “Pala Pentassuglia” in Contrada Masseriola vicino Brindisi. Sarà disponibile in formato digitale o su tesserina plastificata.

- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi sono stati sottoscritti 1508 abbonamenti per la prossima stagione. E’ terminata la prelazione, cioè la fase della campagna abbonamenti che è stata riservata agli abbonati di questa stagione. Da oggi la vendita sarà aperta a tutti.