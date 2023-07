Inoltre ha vinto una Coppa Italia di A/2 col Treviso nel 2019. E’ già stato allenato da Fabio Corbani a Biella. Ha disputato nel 2014-15 l’ Eurochallenge col Biella. Ha partecipato nel 2023 ai Play Off di A/2 col Treviglio dove è stato eliminato in semifinale dal Torino.

In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha acquistato Eric Lombardi 30 anni dal Treviglio per la prossima stagione. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. In questa stagione nella squadra lombarda in A/2 ha avuto una media di 10,7 punti a partita e 71 rimbalzi. Lombardi ha già giocato in A/1 nel Biella dal 2010 al 2012, nel Pistoia dal 2015 al 2017 e nel Napoli dal 2020 al 2021.