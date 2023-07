BISCEGLIE - Giovedì 6 luglio, alle ore 11,00, alle Vecchie Segherie Mastrototaro, in via Porto, 35 a Bisceglie (Bt) si terrà il convegno per promuovere e presentare il progetto “L'Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto”, con un focus sul turismo nautico e sull’offerta turistico portuale regionale.I saluti iniziali saranno affidati ad Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie, Pierpaolo Pedone, vicepresidente della Provincia di Andria Barletta Trani, Daniele S. Governale, capo del Compartimento e Comandante del Porto di Barletta, Felice Scarpa, secondo capo aiutante dell’Ufficio locale marittimo di Bisceglie, Antonio D’Amore, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Brindisi e consigliere di Assonautica Italiana e Gianfranco Lopane, assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica della Regione Puglia.Gli interventi, moderati da Paolo Dal Buono, direttore della 35esima edizione di Appuntamento in Adriatico, saranno a cura di: Francesco Di Filippo , vice presidente vicario di Assonautica Italiana, Cosmo Albertini, responsabile dell’Ufficio studi Unioncamere Puglia, Nicola Rutigliano, amministratore unico di Bisceglie Approdi S.p.A., Giuseppe Meo, presidente del Consorzio Nautico Puglia e Presidente SNIM – Salone Nautico di Puglia, Roberto De Gioia, vice presidente Assonautica Italiana e vice presidente Assonautica Trieste.“L’Italia Vista dal Mare - Scopri dove ti porto” nasce dalla volontà di promuovere e valorizzare il turismo nautico e la vacanza in barca, attraverso rotte e itinerari nautici alla scoperta del patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico dell’Italia.Il progetto, di cui è capofila la Regione Marche per le regioni italiane, è stato affidato ad Assonautica Italiana nell’ambito del Piano di promozione “Viaggio italiano - Scopri l’Italia che non sapevi” , con l’accordo di programma tra Ministero del Turismo, Regioni e Province autonome, in collaborazione con ENIT per la valorizzazione del turismo in Italia. Tutti i contenuti e gli itinerari saranno inseriti nel portale italia.itA promuovere l’iniziativa è la flotta di “Appuntamento in Adriatico”, storica manifestazione di Assonautica Italiana, giunta alla sua 35esima edizione e nata con l’intento di diffondere il turismo nautico e la vacanza in barca. Le imbarcazioni stanno attraversando tutta la costa adriatica e percorrendo gli affascinanti itinerari de “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto”.