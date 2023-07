BARI - “Quella dell’infermiere di famiglia e comunità è una figura fondamentale per una sanità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini. Appoggiamo con convinzione la proposta di legge del collega Galante”. Così il presidente del gruppo PD in consiglio regionale Filippo Caracciolo e il segretario regionale Dem, Domenico De Santis.“Questa figura - spiegano - è il simbolo di un nuovo modello di presa in carico delle persone e delle comunità e sarà utile per far funzionare sia gli ospedali che le case di comunità finanziati con i fondi del PNRR. La collaborazione dell'infermiere di famiglia e comunità con medici di famiglia, pediatri ed equipe multidisciplina sarà dunque fondamentale per garantire una presenza continuativa nella propria comunità di riferimento e l'integrazione socio-sanitaria indispensabile per migliorare la qualità della vita di pazienti e caregiver”.“Dopo l’approvazione in commissione - aggiungono Caracciolo e De Santis - attendiamo l’arrivo in aula di una proposta che andrà immediatamente approvata e si inserirà nel solco del percorso intrapreso dalla Regione Puglia al fine di offrire ai cittadini un’assistenza sempre più completa”.