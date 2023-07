Consiglio regionale: approvato il Rendiconto del Consiglio per l’esercizio 2022. Modificate norme e regolamenti in materia sanitaria

BARI - Con un emendamento ad un disegno di legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio, proposto dall’assessore regionale alla sanità Rocco Palese, è stata apportata una modifica alla legge regionale contenente le misure per il contenimento della spesa farmaceutica (l.r. n.7/2022).Pertanto, con la modifica apportata si dispone che le sanzioni previste per l’inadempienza da parte dell’Azienda sanitaria e ospedaliera al mantenimento dei tetti annuali della spesa farmaceutica, compresa la decadenza del direttore generale delle ASL, si applicano a partire dall’anno 2023.Un altro emendamento approvato, presentato dall’assessore Palese, ha riguardato la disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, dando la possibilità di prolungare il PAI dei singoli utenti già autorizzati alla presa in carico e di coloro ai quali è stata riconosciuta una percentuale pari o superiore al sessantasette per cento di invalidità, senza l’applicazione dei limiti previsti.Ed infine, con un emendamento presentato da Vizzino, Tupputi, Delli Noci e Ciliento, è stato integrato il Regolamento regionale relativo alla definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche (n.15/2020), aggiungendo la previsione di una struttura ogni 150 mila abitanti che eroga le prestazioni di afferenza alla tricologia, compresa l’attività trapiantologica, per la branca di dermatologia.