POLIGNANO A MARE - È stata finalmente svelata l'identità del tuffatore che ha tenuto col fiato sospeso i presenti con un pericoloso lancio da 32 metri di altezza nelle acque di Polignano. Il giovane coraggioso si chiama Nikita, ha 16 anni ed è originario dell'Ucraina, ma risiede nel cantone francese della Svizzera. Era in Puglia per trascorrere le vacanze e ha deciso di mettere in pratica gli allenamenti di tuffo che segue a Ginevra.Il suo spettacolare lancio ha destato grande ammirazione, ma anche preoccupazione tra i presenti e la comunità locale, poiché mettere in atto un'impresa del genere comporta rischi significativi per la sicurezza personale.Non tutti, infatti, sono stati contenti del gesto audace di Nikita. Il proprietario dell'appartamento da cui il giovane si è lanciato è stato particolarmente infuriato dalla situazione, lanciando un appello per rintracciare il tuffatore.Il gesto è stato rivendicato sui social media con un post intitolato "Døds from 27,3 meters". Si fa riferimento al Døds, una pratica di freestyle estremo che prevede un lancio dall'alto, saltando con le braccia tese e la pancia in avanti, per atterrare poi in una posizione a palla di cannone o gamberetto, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno.Il sindaco di Polignano, Vito Carrieri, è anch'egli furioso per l'accaduto e sta prendendo in considerazione l'eventualità di adire alle vie legali per affrontare questa situazione. È una questione delicata e controversa, poiché il tuffatore ha messo in pericolo sé stesso e potenzialmente altre persone nelle immediate vicinanze con il suo spettacolare lancio.In questo momento, la sicurezza e l'incolumità di tutti devono essere una priorità assoluta. Le autorità locali stanno esaminando il caso con attenzione e decideranno come procedere nei confronti del giovane tuffatore e delle persone coinvolte nella vicenda.Intanto, la storia di Nikita e il suo coraggioso tuffo hanno attirato l'attenzione dei media e suscitato dibattiti sulla sicurezza e responsabilità nel praticare sport estremi. È fondamentale sensibilizzare il pubblico sui pericoli di tali imprese e promuovere una cultura della sicurezza che metta al primo posto la protezione della vita umana.