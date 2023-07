BARLETTA - Una tragica vicenda ha scosso il quartiere Barberini a Barletta, dove questa mattina sono stati trovati morti una donna di 73 anni e suo figlio di 53 anni, entrambi all'interno della loro abitazione in via delle Belle arti. Le vittime sono madre e figlio, e il decesso sembra risalire a circa 4-5 giorni fa.La donna di 73 anni e il figlio di 53 anni, che aveva problemi di salute, sono stati ritrovati senza vita nell'appartamento in cui vivevano. Il 53enne presentava ustioni sul corpo, probabilmente causate da una sostanza caustica. La tragica scoperta è stata fatta quando il marito della donna ha dato l'allarme, poiché da alcuni giorni si trovava in un'abitazione di campagna con un altro figlio.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche per avviare le indagini sulla causa della morte e gli eventi che hanno portato a questa tragedia familiare.La comunità di Barletta è profondamente scossa da questa notizia e si unisce al dolore della famiglia colpita da questa drammatica perdita. La morte di madre e figlio ha generato grande commozione tra i residenti del quartiere e ha lasciato molte domande senza risposta.Le autorità stanno cercando di comprendere le circostanze dietro questa tragedia e di capire se ci siano eventuali fattori esterni o problematiche familiari che possano aver contribuito a questo triste epilogo.In un momento così difficile, la solidarietà e l'empatia della comunità possono svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere la famiglia colpita dalla tragedia e nel cercare di fare luce su quanto accaduto.Le indagini proseguono per cercare di chiarire le circostanze di questa tragedia e fornire risposte alle domande rimaste irrisolte. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno ai familiari delle vittime, offrendo il proprio sostegno e conforto in questo momento di profondo dolore.