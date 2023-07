La ricorrenza rinnova, ormai da 27 anni precorrendo gli attuali festival del libro nella nostra terra, il ricordo di donna Carmelina Battista Fizzarotti che coltivò con delicata passione le piante, gli alberi da frutto e i giganteschi abeti e cedri del Libano che popolano il giardino. Molte sono le piante che evocano la Sacra scrittura: il fico, il melo, il cedro del Libano, le erbe amare.





L’evento costituisce un punto di riferimento imprescindibile sul territorio per un aperto confronto culturale, artistico e spirituale. Dopo i saluti di Francesco Paolo Selvaggi e sua moglie Santa, la serata è stata presentata e condotta dal giornalista e scrittore Michele Cristallo e da Giancarlo Liuzzi, presidente dell’Ass. Culturale Incontri che in apertura hanno illustrato in breve il volume di Santa Fizzarotti Selvaggi edito da Gagliano edizioni dal titolo “Il segreto della rugiada – nell’impronunciabile soffio di DIO” con prefazione di S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Satriano, intermezzi del Prof Francesco De Martino e Padre Mariano Bubbico e postille dello psicoanalista Giovanni Losito. S.E. Mons. Nicola Girasoli, Nunzio Apostolico in Slovacchia, amico della famiglie Fizzarotti Selvaggi ha invitato i presenti ad una profonda riflessione sul significato del Carmelo, della urgente necessità di flessibilità nel dialogo tra gli individui e tra i popoli: ha ricordato anche ai presenti che nel 1973 (cinquanta anni fa) fu eseguito il primo trapianto di rene a Bari, nell’Italia meridionale, dal Prof. Francesco Paolo Selvaggi che inaugurò così in Puglia e nel Sud l’era dei Trapianti e conseguente riflessione sulla cultura della donazione di organi. Michele Cristallo a proposito di una vera cultura di pace quale sfida quotidiana ha informato del Ponte telematico “Oadi sanitaria “ ideato e curato dalla sezione di Bari- Associazione Crocerossine d’Italia Onlus per un operare insieme di medici italiani e ivoriani nel prendersi amorevolmente cura dell’ Altro.

La serata ha dato poi ampio spazio a volumi di diverso genere pubblicati durante lo scorso anno di cui hanno raccontato brevemente le ragioni gli stessi autori tra i quali Francesco Bellino, Filippo Maria Boscia, Michele Cristallo, Delio De Martino, P. Ruggiero Doronzo, Antonio Fanizzi, Donato Favale, Santa Fizzarotti Selvaggi, Domenica Girasoli, Vittorio Marzi, Raffaele Nigro e Nicola Simonetti. È intervenuto il ben noto grecista Francesco De Martino illustrando la poesia nella Sacra Scrittura e nei lirici greci.





Il noto cantautore Giuseppe Cionfoli ha animato l’incontro con suoi brani inediti. Irina Gorbatenko, soprano, accompagnata al pianoforte da Adriana De Serio ha interpretato con grande maestria i brani “Che mai dicevi alla candida luna?” di A.Acquaviva d’Aragona, “Sogno” di F.P. Tosti, “Santa Lucia lontana” di E.A. Mario e l’”Ave Maria” di Gounot. E' quindi intervenuto il giornalista Lino Patruno, già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, sul ruolo fondamentale che ha l'editoria di spessore in contrasto al mainstream dei big media.





Prima della tradizionale cerimonia delle candeline dedicate alla Madonna del Carmelo, padre Mariano Bubbico, frate cappuccino e psicologo, ha ringraziato con accorate parole la Vergine per i doni ricevuti, frutti della mente, del cuore e della madre Terra nella pienezza dello spirito francescano e in piena adesione alla parole di Sua Santità Papa Francesco. Dopo la benedizione agli ospiti impartita dal Nunzio Apostolico con Padre Mariano Bubbico e padre Ruggero Doronzo ha fatto seguito un momento conviviale.

La serata è stata allietata dalla musica del dj Michele Sila, dalle raffinate danze sacre di Maria Cristina Sabatini e di Donatella Maiellaro per un omaggio alla Grecia e da un intermezzo poetico a cura dell’attore e drammaturgo Teodosio Saluzzi, allievo di Edoardo De Filippo. L’incontro è stato organizzato con la collaborazione di Grazia Andidero, Angela Brescia, Eleonora Attimonelli e Ruggiero Sfregola, il coordinamento registico di Angela Campanella e con il patrocinio morale di: Fondazione Mimì Andidero, Fondazione Fizzarotti Selvaggi Ass. Crocerossine d’Italia Onlus sez. Bari, Ass. Culturale Incontri, Ass. Carmelina Fizzarotti Battista – Il Giardino di Nostra Signora del Carmelo.

