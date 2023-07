BARI - Un'audizione urgente del management Asl sulla grave carenza di personale infermieristico e oss nell'ospedale Ss Annunziata di Taranto. È la richiesta avanzata al presidente della Commissione sanità, da Massimiliano Stellato, consigliere regionale e comunale di Italia Viva.“La situazione, all'interno dell' hub ospedaliero è diventata ormai insostenibile a causa della carenza cronica di personale infermieristico e socio sanitario, oltre che, come denunciato da tempo, del personale medico. La soluzione non è più rinviabile. Raccogliendo le segnalazioni e le preoccupazioni dell'ordine delle professioni infermieristiche di Taranto ho chiesto di audire il manager Asl e il responsabile delle risorse umane, per ricevere risposte nel merito e, predisporre le soluzioni necessarie. L'allarme degli infermieri si riflette sulla qualità dell'assistenza sanitaria dei cittadini. Taranto non può essere ulteriormente penalizzata".