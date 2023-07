GALLIPOLI - Un grave incidente è avvenuto a Gallipoli coinvolgendo cinque giovani turisti provenienti dalla provincia di Varese. I giovani stavano tornando da una serata trascorsa in un locale quando, intorno alle 6 del mattino, sono stati coinvolti in uno scontro. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine, ma sembra che la Volkswagen Polo su cui viaggiavano si sia ribaltata sulla strada provinciale che porta alla marina di Mancaversa. Il conducente è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato in codice giallo all'ospedale di Gallipoli. Allo stesso ospedale sono stati portati altri due passeggeri, ma in codice verde.