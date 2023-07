- Si sta concludendo lo spoglio delle schede in Spagna. Al momento le urne stanno premiando il Partito Popolare di Feijoò, con 136 seggi, che comunque non ha conquistato la maggioranza assoluta per poter guidare il Paese. Feijoò, leader del centrodestra avrebbe intenzione di chiedere agli altri partiti di garantire la propria investitura al Governo nonostante non abbia i numeri per guidare stabilmente la Spagna.