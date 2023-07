LECCE - Un nuovo incendio di proporzioni devastanti è divampato nel Salento, precisamente a Lecce, nella zona di San Cataldo. Le fiamme, che bruciano da ben quattro ore, hanno già distrutto oltre 10 ettari di macchia mediterranea e pineta, causando gravi danni ambientali e minacciando la sicurezza delle persone e delle strutture circostanti.La situazione è diventata così critica che per precauzione è stata evacuata una centinaia di bagnanti che si trovavano in zona, insieme alle loro auto parcheggiate. Purtroppo, alcune vetture sono state inghiottite dalle fiamme mentre queste si propagavano velocemente, e diverse abitazioni balneari sono state minacciate dal rogo.I residenti delle abitazioni hanno cercato di aiutare i soccorritori utilizzando pompe da giardino per arginare l'avanzata delle fiamme, ma la situazione è rapidamente sfuggita al controllo a causa del forte vento di scirocco, che ha contribuito a propagare le fiamme a velocità allarmanti.Per far fronte all'emergenza, circa 15 mezzi e 30 unità di operatori antincendio, tra cui Arif, Carabinieri forestali, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, polizia locale e volontari, sono stati mobilitati per combattere l'incendio e cercare di contenere i danni.A causa dell'ampiezza dell'incendio e della sua rapida diffusione, è stata richiesta l'intervento di supporti aerei per aiutare a spegnere le fiamme e proteggere ulteriormente le aree minacciate.Durante le operazioni di soccorso, per evitare ulteriori rischi, decine di bombole di gas sono state asportate dalle ville della zona.La comunità locale è in stato di allerta e preoccupazione per la vastità e l'intensità di questo incendio, che sta mettendo a dura prova le risorse di soccorso e la determinazione delle persone coinvolte nel fronteggiare questa emergenza.Le autorità stanno lavorando instancabilmente per controllare la situazione e salvaguardare la sicurezza delle persone e delle proprietà nella zona colpita. Tuttavia, la lotta contro le fiamme è ancora in corso e richiederà un impegno continuo per riportare la situazione sotto controllo.Questa drammatica situazione sottolinea l'importanza della prevenzione degli incendi e della necessità di sensibilizzare il pubblico sull'importanza di proteggere l'ambiente naturale e prendere provvedimenti per evitare simili calamità in futuro. L'unità e la collaborazione tra le autorità e la comunità saranno fondamentali per superare questa crisi e proteggere il prezioso patrimonio ambientale del Salento.