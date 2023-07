TRANI - La decima edizione dell’International Trani Tango sta per partire. Giovedì 13 luglio la prima giornata della kermesse che riempirà la città di centinaia di ballerini in arrivo da tutto il mondo per seguire seminari e lezioni già sold out con i più importanti nomi della scena internazionale, maestri stimatissimi sia in Argentina che in Italia, per poi lasciarsi andare alle appassionate milonghe notturne sulla splendida piazza Duomo, ai piedi della Cattedrale di Trani, su un nuovo palco di ben 400 mq.Si parte con le lezioni nelle sale di Palazzo San Giorgio, sul porto di Trani, con lezioni di tecnica femminile a cura di Agustina Piaggio mentre Vanesa Villalba e Facundo Pinero daranno lezioni di improvvisazione. Nel tardo pomeriggio spazio a Lucilla Cionci e Joe Corbata che insegneranno tecniche di relazione e abbraccio, in contemporanea Valentina Guglielmi e Miky Padovano si occuperanno dell’abbraccio milonguero mentre Agustina Piaggio e Carlitos Espinoza seguiranno i giri lineari e circolari. Alle 18 la lezione con i direttori artistici, Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero.Cambio di location, in piazza Libertà dalle ore 18.30 il talk show accompagnato dal Pimar Duo che suonerà per far ballare chiunque vorrà avvicinarsi. Sempre alle 18.30 sulla banchina del porto di Trani l’esibizione del gruppo TangAut, progetto del Comune di Trani promosso dal Trani Autism Friendly che ha dato la possibilità a persone con disturbo dello spettro autistico di approcciarsi alla meravigliosa danza che conquista proprio tutti. Alle 19.30 il primo aperitango delle quattro giornate di festival con la tj Monica Mascia.La prima delle quattro milonghe in piazza Duomo, in programma dalle 21, sarà accompagnata dalla Orchestra Sonder Tango e dalla tj Valentina Ialacci. L’esibizione vedrà i maestri Agustina Piaggio con Carlitos Espinoza e Valentina Romano con Mariano Palazon e, a sorpresa e fuori programma, anche Ludovica Antoniotti e Cristian Luna della compagnia Tangox2 sul palco del festival.