ROMA - I pubblici ministeri di Roma disporranno l'autopsia e acquisiranno le cartelle cliniche in relazione alla morte del giornalista Andrea Purgatori, morto a Roma nella mattinata di giovedì 20 luglio 2023. Gli atti istruttori serviranno ad accertare se la diagnosi (avvenuta 2 mesi fa) e le conseguenti cure siano state corrette e adeguate. L''inchiesta è stata aperta dopo una denuncia della famiglia di Purgatori su presunte cure sbagliate. Si indaga per omicidio colposo. Purgatori, che aveva una grave forma tumorale, era stato in cura presso una nota clinica romana, ma il decesso è avvenuto in ospedale, sempre nella Capitale.