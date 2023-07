L’estate molfettese, ricca di appuntamenti culturali, eventi musicali, iniziative gastronomiche, si arricchisce in termini di qualità con due nomi importanti del panorama musicale nazionale che da sempre riscuotono consensi in termini di pubblico e critica.Francesco Renga e Filippo Neviani, alias Nek, voci suadenti e penetranti del rock romantico italiano, faranno tappa a Molfetta per un concerto congiunto sulla Banchina San Domenico in occasione dell'Oversound Music Festival.Si tratta di uno degli appuntamenti clou del calendario estivo di tutto il nord barese, un evento di grande richiamo per fan e appassionati di musica leggera italiana.Due voci che, intrecciate e ben miscelate, hanno già dato prova di catturare e rapire, con le loro apprezzatissime sonorità, il pubblico di ogni età.L'appuntamento è fissato a venerdì 4 agosto alle 21:00. Biglietti in vendita sul circuito Ticketone.L’evento è organizzato dalla PDL Comunicazione & Eventi, non nuova a presentare al pubblico eventi di successo e di grandissima partecipazione. Radio Partner RTL 102.5.