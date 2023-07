Per questa seconda edizione della manifestazione sono 356 gli eventi in programma, tutti gratuiti, che spaziano tra concerti, spettacoli, danza, teatro e arti circensi, accompagnati da laboratori tematici che precedono gli appuntamenti in tutti i quartieri della città, con una particolare attenzione alle zone periferiche.



Per conoscere l’intero programma aggiornato Per questa seconda edizione della manifestazione sono 356 gli eventi in programma, tutti gratuiti, che spaziano tra concerti, spettacoli, danza, teatro e arti circensi, accompagnati da laboratori tematici che precedono gli appuntamenti in tutti i quartieri della città, con una particolare attenzione alle zone periferiche.Per conoscere l’intero programma aggiornato https://www.leduebari.it/programma-2023/





Lunedì 17 luglio





dalle ore 9.00 alle 14.00



Parrocchia San Paolo Apostolo



Laboratorio “A spasso con i Cartoons”



Silvestro Sabatelli



Associazione Chorus Jazz Studio Orchestra



ore 10.00 - 12.00



Teatro Abeliano



Laboratorio di danze urbane



Grazia Lovergine (a cura di AltraDanza)



Camerata Musicale Barese



ore 18.00



Strada Annunziata Barivecchia



Spettacolo “Fortuna dove sei”



Associazione Madimu



ore 18.00 - 19.30



Accademia dei Cinema dei ragazzi di Enziteto



Laboratorio musicale “L’acchiappasuoni”



a cura di Gabriella Altomare e Mariapia Autorino



Associazione culturale La Bautta



ore 17.30 - 19.00



Casa di Pulcinella



Laboratorio “Les chansons a la lune”



a cura di Benedetta Lusito



Associazione Al Nour



ore 19.30



Piazza Mediterraneo - Stadio della Vittoria



Laboratorio di folclore argentino (Chacarera)



A.S.D. Apulia Tango



ore 20.30



Piazza Mediterraneo - Stadio della Vittoria



Spettacolo “Il folclore dei due mondi - Puglia-Argentina parte seconda”



Tango Sonder



A.S.D. Apulia Tango



ore 21.00



Arena della Pace



Spettacolo “Ammore e niente cchiù”



Michele Mirabella



Associazione Culturale Gershwin



ore 21.00



Teatro Kismet



Spettacolo “Itinerance in Jam”



Ezio Schiavulli, Carlo Mascolo, Michele Marulli



Cooperativa Teatri di Bari





Martedì 18 luglio





ore 10.00 - 12.00



Teatro Abeliano



Laboratorio di danze urbane



Grazia Lovergine (a cura di AltraDanza)



Camerata Musicale Barese



ore 17.00



Parrocchia San Marco - Japigia



Laboratorio di musica d’insieme



Rocco Caponio



Associazione Culturale Gershwin



ore 18.30 - 20.00



Casa di Pulcinella



Laboratorio “Les chansons a la lune”



a cura di Benedetta Lusito



Associazione Al Nour



ore 21.00



Arena della Pace



Spettacolo “Giuseppe Milici Quartet plays Ennio Morricone”



Giuseppe Milici, Sergio Vespertino



Associazione Culturale Gershwin





Mercoledì 19 luglio





ore 10.00 - 12.00



Teatro Abeliano



Laboratorio di danze urbane



Grazia Lovergine (a cura di AltraDanza)



Camerata Musicale Barese



ore 10.00 - 12.00



Parco Rossani



Laboratorio di musica



MAST Academy



AncheCinema



ore 11.00 - 12.30



Oratorio dei Salesiani - Rendentore



Laboratorio artistico



“Le cinque dita magiche”



a cura di Marirosa Spacciante e Mariapia Autorino



Associazione Culturale La Bautta



ore 20.30



Parco Rossani



Spettacolo “Gaia Gentile feat. MAREA in concerto”



Gaia Gentile, Mariachiara Gianfelice



AncheCinema





Giovedì 20 luglio





ore 10.00 - 12.00



Teatro Abeliano



Laboratorio di danze urbane



Grazia Lovergine (a cura di AltraDanza)



Camerata Musicale Barese



ore 20.00



Scuola Duse - San Girolamo Laboratorio “Studio del personaggio Shakespeariano”



di Artemisia Teatro



Associazione Culturale Resextensa



ore 20.30



Chiesa della Natività - San Pio



Spettacolo “TanaBa Ensamble (Madagascar) & Roberto Ottaviano” e “Michael McDermott” TanaBa Ensamble (Madagascar)



Abusuan E.t.s.



ore 21.00



Teatro Kismet



Spettacolo “La mappa del cuore di Lea Melandri”



Fiorenza Menni, Andrea Mochi Sismondi, Francesca Pizzo



Teatri Di Bari





Venerdì 21 luglio





ore 10.00 - 12.00



Teatro Abeliano



Laboratorio di danze urbane



Grazia Lovergine (a cura di AltraDanza)



Camerata Musicale Barese



ore 10.30



Parrocchia San Ciro - Mungivacca



Labotario “Il ritmo e le percussioni”



Saverio Petruzzellis



Associazione Culturale Gershwin



ore 17.00



Parrocchia Navitià - San Pio



Laboratorio di musica d’insieme “Musicunika”



Giampiero D’Oria (Accademia Unika)



Gruppo Abeliano



ore 18.00



Castello di Ceglie del Campo



Spettacolo “La Dea del cerchio”



Compagnia La luna nel letto



Madimù



ore 19



Giardino Pratolagemma Carbonara



Spettacolo “Biancaneve”



Compagnia La luna nel letto



Madimù



ore 19.30 - 21.00



Giardino Pratolagemma Carbonara



Spettacolo “La fiaba di Biancaneve”



Teatro le Forche, Onirica Teatro



Associazione Culturale La Bautta



ore 21.00



Scuola Duse - San Girolamo



Spettacolo “Riccardo III di Shakespeare”



Artemisia Teatro



Resextensa



ore 21.00



Showville



Spettacolo “Si ride a crepaFavole! Pierino e il lupo... e non solo”



Francesco Paolantoni



Associazione Culturale Gershwin



ore 21.00



Parrocchia Navitià - San Pio



Spettacolo “Musicunika”



Giampiero D’Oria (Accademia Unika)



Gruppo Abeliano



ore 21.00



Teatro Kismet



Spettacolo “La Tempesta - Con House Bembè”



Teresa Ludovico, Tommaso Scarimbolo, Ermes Fresa, Andrea Pio Fracchiolla,



Gianvito Columella, Stefano De Benedettis, Roberta Lovino, Gianluca Sabatino, Annalisa Lauciello



Teatri di Bari





Sabato 22 luglio





ore 10.00 - 12.00



Arena della Pace



Laboratorio sulla storia della musica



Lino Patruno



AncheCinema



ore 20.30



Parrocchia Santo Spirito



Spettacolo “La macchina dei sogni”



Akouste



Resextensa



ore 20.30



Arena della Pace



Spettacolo “Lino Patruno Jazz show - Franco Nero racconta il blues”



Lino Patruno, Franco Nero



AncheCinema



ore 21.00



Cattedrale San Sabino



Spettacolo “Lectura Dantis”



Vito Signorile



Gruppo Abeliano





Domenica 23 luglio





ore 19.30



Chiesa San Salvatore - Loseto



Laboratorio “L’ascolto o la progettazione della musica come strumento di promozione della multiculturalità”



Associazione Eurorchestra da Camera di Bari



ore 21.00



Chiesa San Salvatore - Loseto



Spettacolo “Dinastie di Sopranisti e Maestri di Cappella e un’opera inedita di Paisiello”



Angela Cuoccio, Rosalba Angela Alberga, Maria Candirri, Jasmine Ungaro, Federico Buttazzo, Gianni Leccese, Antonio Stragapede, Antonio Marzano, Lidia Cuccovillo, Francesco Lentini



Associazione Eurorchestra da Camera di Bari



ore 21.00



Parrocchia San Nicola - Catino



Spettacolo “Concerto Ensamble” di Ensemble MusicaInsieme



Resextensa

BARI - Nell’ambito del cartellone di Le due Bari 2023, promosso dall’assessorato comunale alle Culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città e finanziato per € 553.911 dalla Direzione generale Spettacolo del MiC e per € 960.074 a valere sulle risorse POC Metro, per un importo complessivo di € 1.513.985, si segnalano gli appuntamenti in programma a partire da oggi, lunedì 17 luglio, fino a domenica 23 luglio, con 19 spettacoli e altrettanti laboratori.