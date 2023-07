BARI - Sottoscritto tra il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ed il Comando Regionale Puglia della Guardia Finanza di Bari – Generale di Divisione Fabrizio Toscano il protocollo d’intesa a tutela della legalità nell’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Alla base della ratifica del protocollo - che consiste in una rimodulazione del documento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 10 ottobre 2022, n. 1394 - la comune volontà da parte degli enti sottoscrittori di migliorare l’efficacia complessiva di prevenzione, ricerca e contrasto di violazioni in danno degli interessi economico-finanziari connessi agli stanziamenti del PNRR destinati ad interventi da realizzare a livello regionale.La sinergia tra Regione Puglia e Guardia di Finanza sarà realizzata attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere la legalità economica e finanziaria nell’ambito del territorio di competenza.