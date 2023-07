"Il nuovo quadro del Pnrr si avrà in due-tre mesi" ha dichiarato il ministro Raffaele Fitto "I 220 miliardi del Pnrr e gli 80 della politica di coesione sono tantissime risorse, ma non c'è solamente una corsa contro il tempo per spenderle, sarebbe sbagliato, riduttivo e limitativo. Ma c'è un tema collegato alla qualità della spesa" spiega Fitto nel giorno in cui ha convocato una nuova cabina di regia per fare il punto con associazioni datoriali e sindacati sulle modifiche al piano. "Il nuovo quadro del Pnrr si avrà in due-tre mesi" ha dichiarato il ministro Raffaele Fitto "I 220 miliardi del Pnrr e gli 80 della politica di coesione sono tantissime risorse, ma non c'è solamente una corsa contro il tempo per spenderle, sarebbe sbagliato, riduttivo e limitativo. Ma c'è un tema collegato alla qualità della spesa" spiega Fitto nel giorno in cui ha convocato una nuova cabina di regia per fare il punto con associazioni datoriali e sindacati sulle modifiche al piano.





"L'obiettivo è intervenire sulle criticità e coordinare tutti gli interventi in campo, perché bisogna guardare non solamente ai tempi ma anche a come queste risorse vengono spese. Un lavoro che dobbiamo fare insieme, perché purtroppo abbiamo visto in passato per molte volte spendere moltissime risorse europee senza che abbiano prodotto una strutturale crescita di un territorio" sottolinea Fitto.