BARI - “L’audizione dei direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl di Taranto e Brindisi è servita a fare chiarezza sulla reale situazione nelle RSA. Dopo quanto denunciato nelle scorse settimane dal NIRS in Commissione ci siamo posti il problema di capire quanti controlli fossero stati fatti nelle strutture e quali fossero le irregolarità riscontrate. È emerso che il report consegnato in quell’occasione dal Nucleo Ispettivo contenesse in realtà i dati inviati al Dipartimento Salute dai Dipartimenti di prevenzione delle Asl. Dati fermi a settembre 2022, ovvero all’inizio dell'attività di verifica degli stessi Dipartimenti, dopo l’emergenza pandemica. Ad oggi su 39 richieste di controlli ne sono stati eseguiti 35, e agli altri si sta per rispondere. 20 strutture hanno ricevuto parere positivo per l’accreditamento e 15 parere negativo in base ai requisiti previsti dai regolamenti 4 e 5 del 2019. Quanto successo e l’allarme che si è generato quando si era iniziato a parlare dell’80% di strutture irregolari sul territorio dimostra come sia necessario un maggiore coordinamento tra Dipartimento Salute, Dipartimenti di prevenzione delle Asl e NIRS. Altro problema sono le criticità dei regolamenti 4 e 5, che più volte abbiamo segnalato, che vanno risolte per offrire ai cittadini maggiori servizi. Chiederemo l’audizione anche di direttori degli altri Dipartimenti di Prevenzione delle Asl di Bari, Foggia, Lecce e della Bat in modo da avere il quadro chiaro della situazione”. Lo dichiara il capogruppo del M5S Marco Galante a margine delle audizioni dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl di Brindisi e Taranto sulle verifiche per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dei nuovi accreditamenti per le RSA.“Dalle audizioni di oggi - continua Galante - che seguono quelle dei gestori delle RSA già fatte in Commissione sanità, abbiamo avuto la conferma che serve intervenire sulla legge regionale, dal momento che spesso la mancanza di requisiti riguarda la presenza di personale infermieristico inferiore a quanto previsto, data la carenza di operatori. Le strutture sostengono che per avere parere positivo alla conferma dell’autorizzazione basti l’impegno di contrattualizzazione del personale sanitario e sociosanitario, come da regolamento 4 del 2007 e che i regolamenti successivi si debbano applicare solo al momento accreditamento. Una interpretazione non univoca per via di circolari discordanti, su cui serve mettere un punto fermo. Altra richiesta riguarda la parametrazione della dotazione organica in base agli ospiti che effettivamente la RSA accoglie e non al numero totale di posti letto disponibili. Un’altra criticità è il tempo che intercorre tra il parere positivo trasmesso dai dipartimenti di prevenzione delle Asl alla Regione e l’effettivo accreditamento. Un aspetto questo che potrebbe essere risolto se fossero le stesse Asl a rilasciarel’accreditamento, come in passato, senza dover sovraccaricare di lavoro il dipartimento regionale. Serve accelerare la fase dell’accreditamento per aumentare i centri per anziani, per persone con disabilità e per le dipendenze patologiche, di cui le famiglie hanno bisogno per poter assistere al meglio i propri cari”.