BARI - Una famiglia barese è in preda all'angoscia da alcuni giorni a causa della scomparsa del loro caro Vincenzo D’Introno, un giovane di soli 22 anni. L'ultimo contatto con lui risale al 5 luglio quando si è recato a Livigno per un importante colloquio di lavoro. Da quel momento, nessuna notizia è giunta alla famiglia, che sta cercando disperatamente di ritrovarlo.Secondo quanto riferito, Vincenzo avrebbe perso il telefono durante il suo viaggio e, da quel momento, ogni traccia di lui sembra essere svanita nel nulla. L'8 luglio, l'associazione Penelope ha lanciato un appello sulla propria pagina Facebook per aiutare la famiglia a ritrovare il giovane.L'ultimo spostamento noto di Vincenzo è avvenuto il 8 luglio, quando ha preso un pullman da Livigno a Tirano. Da allora, però, nessuna ulteriore informazione è stata ottenuta riguardo alla sua posizione o alle sue condizioni.La famiglia è in preda all'ansia e alla disperazione, sperando che qualcuno possa fornire informazioni utili per ritrovare Vincenzo. Chiunque sia in possesso di notizie o abbia visto il giovane è pregato di contattare immediatamente l'associazione Penelope al numero 3807814931 o di rivolgersi alle Forze dell'Ordine.Vincenzo D’Introno è descritto come un giovane alto circa 1,70 metri, con capelli corti castani e la barba castana. Pesa intorno ai 70 chili.La famiglia e gli amici di Vincenzo sono pieni di speranza e fiducia che la sua scomparsa possa essere risolta presto grazie all'aiuto di chiunque possa fornire qualsiasi informazione utile. L'intera comunità è unita nell'impegno di ritrovare questo giovane e riportarlo sano e salvo tra le braccia dei suoi cari.