Il 5 Agosto i dauni giocheranno col Catanzaro a Vibo Valentia alle 18, nel turno preliminare di Coppa Italia.

Nel Girone C di Serie C Mirko Cudini 49 anni è il nuovo allenatore del Foggia. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. E’ stato presentato dal presidente Nicola Canonico. Ha dichiarato: “Spero che il mio arrivo sia un punto di ripartenza. Capisco i tifosi che sono preoccupati. Per me Foggia è una grandissima occasione. Sarà il campo a giudicare. Noi dobbiamo essere realisti, i Foggia è iscritto in Lega Pro. La società si farà trovare pronta per questo. Dobbiamo guardare la realtà”.