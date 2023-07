TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato un sospetto andirivieni di giovani che, dopo essere entrati all’interno di un portone di una via centrale di Statte, uscivano frettolosamente subito dopo, allontanandosi furtivamente dal posto. A seguito di accertamenti, è emerso che all’interno del predetto palazzo abita un 48enne pregiudicato con diversi precedenti e condanne riguardanti il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla luce di quanto appreso, sospettando che all’interno di quella abitazione si svolgesse attività illecita, i poliziotti hanno organizzato servizi di appostamento per monitorare la zona. Per verificare i propri sospetti, i Falchi della Squadra Mobile hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e domiciliare del soggetto.

Al momento della perquisizione, il predetto, dopo aver aperto la porta agli agenti, che in un primo momento doveva aver scambiato per probabili acquirenti, è corso in cucina, nel vano tentativo di disfarsi di un ovetto in plastica. La prontezza di riflessi degli investigatori ha impedito all’uomo di gettare il contenuto dell’ovetto, al cui interno hanno trovato un involucro trasparente in cellophane con dentro sostanza granulare di colore bianco, presumibilmente cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi.

Sempre in cucina, i poliziotti hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante, una forbice utilizzata presumibilmente per il confezionamento della droga, un rotolo di nastro isolante dello stesso tipo di quello utilizzato per il confezionamento della presunta sostanza stupefacente rinvenuta, altro materiale utile per il confezionamento delle dosi, nonché la somma di 430 euro suddivisa in banconote di vario taglio, presumibile provento dell’attività illecita. Durante la perquisizione, gli investigatori hanno udito suonare alla porta di casa ed una volta aperta si sono trovati di fronte un giovane con in mano una banconota da 20 euro, noto quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 48enne è stato arrestato e il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.