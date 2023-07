LECCE - Attimi di paura si sono vissuti nei pressi di Lecce, a Torre Chianca, dove si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un uomo di 44 anni originario di Trepuzzi. L'episodio ha causato apprensione nella zona, ma sembra che la vita dell'uomo non sia in pericolo.Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, il 44enne avrebbe cercato di raggiungere da solo l'ospedale Vito Fazzi di Lecce, a bordo di una Fiat Doblò, accompagnato da un conoscente. Durante il tragitto, a causa di forti dolori, è stato costretto a fermarsi all'altezza dell'impianto sportivo alle porte di Lecce e ha dovuto chiamare il servizio di emergenza 118 per ricevere assistenza.L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale, ma fortunatamente non risulterebbe in pericolo di vita.Gli agenti di Polizia della Squadra mobile di Lecce sono ora impegnati nell'indagine per ricostruire quanto accaduto durante la sparatoria. L'obiettivo è chiarire le circostanze dell'episodio e individuare eventuali responsabilità.La comunità locale è preoccupata per l'accaduto e sta seguendo da vicino gli sviluppi dell'indagine. Si auspica che la polizia possa fare chiarezza sulla vicenda e assicurare alla giustizia eventuali responsabili.L'episodio della sparatoria è un segnale di allarme per la sicurezza nella zona e richiama l'attenzione delle autorità competenti sulla necessità di garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.Al momento, si sta attendendo l'evoluzione dell'indagine e ulteriori aggiornamenti dalla polizia per avere una visione più completa della situazione e delle circostanze che hanno portato alla sparatoria.